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Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

01 Kasım 2021 Pazartesi 13:49
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Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre 49 Sözleşmeli Personel istihdam edecek. 1 Uçak Bakım Makinisti ve 1 Uçuş Teknisyeni kadrosu için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle alım yapılacak. 


Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) yapılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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