Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.67
ALTIN
486.05
DOLAR
8.4465
STERLİN
11.7236
EURO
9.9920
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

14 Eylül 2021 Salı 12:07
8 Okunma
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Erciyes Üniversitesi tarafından şeker pancarı üretiminde, pancar yaprağında hastalığa neden olan ve şeker miktarını düşüren mantar türlerine karşı kullanılmak üzere ilaç taşıyıcı bir nanoformülasyon, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan stratejik ürünler elde edilmesi adına ilgili kurum, kuruluş veya firmalara inhisari lisanslama yolu ile transfer edilecek.
İstekli kurum, kuruluş ve firmaların, 22 Eylül 2021 tarihine kadar, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine tekliflerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma