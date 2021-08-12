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Emet Belediyesinden kiralık otel

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:06
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Emet Belediyesinden kiralık otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Emet Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan oteli 20 yıllığına kiraya veriyor. 

Hamam Mahallesinde bulunan 89 bin 972 metrekare arazi üzerinde kurulu 196 yataklı otelde; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet apart daire, yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanında 4 adet dükkan, halı saha, basketbol, voleybol ve tenis kortu, açık çay bahçesi, çim saha ile açık termal sulu havuz bulunuyor. 

Kiralama ihalesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Emet Belediyesi Meclis odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhalenin aylık muhammen kira bedeli 60 bin TL olarak açıklandı. 

İhale metni için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.08.2021 10:07
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