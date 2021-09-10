Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1450.42
ALTIN
485.89
DOLAR
8.4235
STERLİN
11.6868
EURO
9.9692
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför...
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek

10 Eylül 2021 Cuma 11:29
9 Okunma
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 ay süre ile şehir içi ulaşım aracı kullanabilecek 10 şoför istihdam edecek.

Adayların 8-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Kültür Park Sosyal Tesisleri İdari Bina İnsan Kaynakları departmanına başvurmaları gerekmektedir. İşe alımlar 14 Eylül 2021 Salı günü Kültür Park Sosyal Tesisleri Çok Amaçlı Salonda kura çekimiyle yapılacak. 3 aylık sürenin sonunda istihdam edilen şoförlerden en az yüzde 50'si daimi kadroya geçirilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma