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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak

08 Kasım 2021 Pazartesi 11:54
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 08.11.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 08.11.2021 11:55
Anahtar Kelimeler:
Işçi AlımıDarphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
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