Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çorum İl Özel İdaresi ihtiyaç olmadığı için servis dışı tutulan 11 (onbir) adet araç ve 1 (bir) adet ekipmanı, ayrı ayrı satışı yapılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı.

Söz konusu araçların satış ihalesi 03/11/2021 Çarşamba günü saat 13:30’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisindeki İl Genel Meclisi Toplantı salon

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