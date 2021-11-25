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Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı

25 Kasım 2021 Perşembe 11:30
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Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaların satışı için ihale düzenleyecek. 

7 adet konut ile 11 adet arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla yapılacak. İhale 23 Aralık 2021 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.11.2021 11:35
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