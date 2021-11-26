Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait Merkez İlçesi Hüsrevpaşa Mahallesi 697 ada 30 parsel noda kayıtlı taşınmaz üzerindeki 31 adet dükkân mevcut haliyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 09.12.2021 Perşembe günü saat 09:00’ da yapılacak ihale ile satılacak.

İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.

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