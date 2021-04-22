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Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor

22 Nisan 2021 Perşembe 11:34
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Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Adaylarda aranan şartlar, sınav yeri/tarihi/şekli ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz


 

İLAN.GOV.TR

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