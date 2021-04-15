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BDDK 120 personel alımı yapacak

15 Nisan 2021 Perşembe 09:32
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BDDK 120 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında 120 meslek personeli alımı yapacak.

Başvuru tarihi, yeri, sınav tarihi ve aranılan şartlar gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.04.2021 09:34
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