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Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor

Balyemez Konağı ve bahçesi 5 yıllığına kiraya verilecek

24 Eylül 2021 Cuma 10:13
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Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gümüşhane Merkez’de bulunan Balyemez Konağı ve bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek. 

Gümüşhane İl Özel İdaresine ait taşınmazın kiralama ihalesi 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.15’te Hasanbey Mahallesi İl Genel Meclis Binası İl Encümeni toplantı salonunda açık artırma usulüyle yapılacak. Kira şartnamesi ve diğer evraklar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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