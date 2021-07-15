Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri istihdam edecek.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyenlerin Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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