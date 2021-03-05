Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti Alımı ihalesi, 29 Mart 2021 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.

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