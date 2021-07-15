Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1367.25
ALTIN
502.36
DOLAR
8.5557
STERLİN
11.8764
EURO
10.1329
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası...
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile...
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:24
12 Okunma
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mali Yönetim, Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi, Ön Yüz Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı, Yazılım Geliştirme ve  Yazılım Mimarı Bireysel Danışmanı alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında alınacak personel Ankara'da görev yapacak.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin resmi ilana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
200 Erkek Öğrenci Alınacak
200 Erkek Öğrenci Alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma