Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Mali Yönetim, Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi, Ön Yüz Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı, Yazılım Geliştirme ve Yazılım Mimarı Bireysel Danışmanı alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında alınacak personel Ankara'da görev yapacak.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin resmi ilana ulaşmak için tıklayınız