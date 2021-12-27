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Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:21
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Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Pamukkale Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi istihdam edecek. 

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. 

Araştırma Görevlisi alımı için aranan özel/genel şartlara ve başvuru adreslerine ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.12.2021 12:26
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