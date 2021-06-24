Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesinde bulunan 160 odalı otelin Antalya Gayrimenkul İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak.

Artırmaya iştirak edeceklerin, ilanda belirtilen ve tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

Satışı yapılacak otelin, konumu, oda özellikleri, ulaşım imkanları ve diğer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz