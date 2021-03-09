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Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak

Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ve 1 adet meskenin kiralama ihalesi yapılacak

09 Mart 2021 Salı 12:31
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Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile;  24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

İlanda yer alan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve ihaleye katılacaklarda aranan şartları buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.03.2021 12:33
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