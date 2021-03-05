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Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor

05 Mart 2021 Cuma 09:28
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Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara İli, Çankaya ve Keçiören İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Çankaya İlçesinde bulunanlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde bulunanlar  Seymen Emlak Müdürlüğünce İzmir-1 Cad. No:35  (İhale Salonu) Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacak.

Satışa çıkarılan konutların; büyüklüğü, konumu ve diğer özellikleri ile ihaleye ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.03.2021 09:32
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124 Adet Kamu KonutİhaleSatışAnkara
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