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Alucra Belediyesi memur alımı yapıyor

04 Eylül 2021 Cumartesi 10:04
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Alucra Belediyesi memur alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Giresun ili Alucra Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Memur, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alacak.

Adayların yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için istenilen belgeleri ile birlikte 13 - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Alucra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Tüm unvanlar için yazılı sınav 28 Ekim 2021 tarihinde, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için uygulamalı sınav ise 29 Ekim 2021 tarihinde Alucra Belediyesinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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