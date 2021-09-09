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Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor

09 Eylül 2021 Perşembe 11:05
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Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Konya Çumra Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonu açık artırma ile kiraya verilecek.

Çumra Meydan Mahallesi'nde bulunan 1.512 m² akaryakıt istasyonu yıkama alanı, market ve diğer eklentilerden oluşuyor. Akaryakıt istasyonunun 10 yıllığına kiralanması için düzenlenen ihale, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Çumra Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden yarım saat öncesine kadar istenen evraklarla birlikte Strateji Geliştirme Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.09.2021 11:11
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