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Akademik Personel Alınacak 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor

07 Haziran 2021 Pazartesi 10:25
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Akademik Personel Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alacaktır. 

Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132 web adresinden erişim sağlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.06.2021 10:31
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