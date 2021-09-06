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Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:06
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Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır.

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilirler. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.09.2021 10:51
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