Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı yapılacak.

Aşçı, kaloriferci, şoför, istatistikçi, koruma ve güvenli görevlisi, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz