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Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak

05 Mart 2021 Cuma 09:26
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Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; ilanda yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve   Kuruluşlarında  İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacak.

Personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı1287 Temizlik Personel Alımı
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