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7.324 m² arsa icradan satılık

Mamak/Altınevler Mah.de 7.324 m² arsa icradan satılıktır

13 Nisan 2021 Salı 09:57
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7.324 m² arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara İli, Mamak İlçesi’nde bulunan 7.324 m² arsa icradan satışa sunuluyor. 

İmarlı arsa niteliğindeki taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma mevcut olmayıp, ardiye alanı ve inşaat malzemeleri deposu olarak kullanılmaktadır. 

20.141.000,00 TL kıymet biçilen arsanın birinci satışı 17 Haziran 2021 günü 11:40 - 11:50 saatleri arasında 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No: 3 Merkez/Ankara adresinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.04.2021 09:59
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