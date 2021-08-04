Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1414.62
ALTIN
489.68
DOLAR
8.3978
STERLİN
11.7112
EURO
10.0027
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:07
10 Okunma
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Safranbolu Milli Emlak Müdürlüğü 5 adet taşınmazı ihaleyle satışa sunuyor. 

Taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle Safranbolu Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Safranbolu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.08.2021 10:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Gazi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma