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4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:19
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4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 40 (kırk) sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, e-Devlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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