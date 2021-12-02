Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,880.06
ALTIN
764.82
DOLAR
13.47
STERLİN
18.01
EURO
15.34
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Sürekli...
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
İş fırsatları için hemen tıkla!

39 Sözleşmeli Personel Alınacak

02 Aralık 2021 Perşembe 11:13
25 Okunma
39 Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak 39 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Müracatlar ilanın Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığının https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak. Sonuçlar ilgili KPSS puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilan edilecek.


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma