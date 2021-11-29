36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; TİGEM, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü muhtelif parsellerde toplam 11.207 dekar mahsul üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak tarım arazilerini partiler halinde kiraya veriyor.

İhale 08.12.2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 15.12.2021 günü tekrar edilecektir.

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