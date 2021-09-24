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33 adet muhtelif araç satışı yapılacak

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan 33 adet muhtelif araç satılacaktır

24 Eylül 2021 Cuma 10:05
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33 adet muhtelif araç satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Üsküdar Emlak Müdürlüğü 33 adet aracı açık artırma ile satacak.

33 adet aracın (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs vb.) satış ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, Üsküdar Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca İhale Salonunda yapılacak.         

Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklar.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 24.09.2021 10:10
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