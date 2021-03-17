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300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek

17 Mart 2021 Çarşamba 09:57
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300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenilen belgeler, ihale tarihi, evrak teslim süresi ve diğer ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.03.2021 10:00
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