27 Öğretim Üyesi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğün Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına alınacak adaylarda aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz