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22 Sözleşmeli Personel Alınıyor

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:54
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22 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alıyor.

Müracaatlar, 01/12/2021 - 10/12/2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 01.12.2021 11:01
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