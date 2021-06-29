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2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı

29 Haziran 2021 Salı 09:46
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2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre 2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Başvuruları alınacak.

Ön yeterlik başvurusu, 14 Temmuz 2021 kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. T.B.M.M Ulus / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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