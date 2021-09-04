15 Akademik Personel Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bursa Teknik Üniversitesi Profesör, Dr. Öğr. Üyesi ve Doçent kadrolarına Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Başvuruların Profesör ve doçent kadrosu için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakülteye yapılması gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlayıp, 16. günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr adresinden görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız