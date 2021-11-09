Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,615.64
ALTIN
571.14
DOLAR
9.73
STERLİN
13.18
EURO
11.28
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

105 Sözleşmeli Personel Alınacak

09 Kasım 2021 Salı 12:31
13 Okunma
105 Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca, 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacaktır. 

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak ilanda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.11.2021 12:33
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli PersonelIstanbul üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma