Haber: Damla Oya Erman

İşte stresli anlarda izleyebileceğiniz bazı komedi filmleri, keyifli bir mola vermenize yardımcı olabilir.

1. "The Grand Budapest Hotel" (2014)

Wes Anderson'ın eşsiz tarzını yansıtan bu film, renkli karakterleri, absürd olayları ve olağanüstü diyaloglarıyla gülümsemenizi sağlayacak. Bir lüks otelde geçen hikaye, olayların komik ve tuhaf bir şekilde bir araya gelmesini anlatıyor.

2. "Superbad" (2007)

Seth Rogen ve Evan Goldberg'ın yazdığı bu gençlik komedisi, iki en yakın arkadaşın son lise günlerinde yaşadığı maceraları konu alıyor. Esprileri ve saçma durumlarıyla sizi kahkahalara boğacak.

3. "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004)

Will Ferrell'ın başrolünde olduğu bu film, bir televizyon haber spikerinin egosuyla dolu dünyasını hicvediyor. Absürd mizahı ve karakterlerin çılgınca rekabeti, izlerken sizi güldürmeye yetecek.

4. "The Hangover" (2009)

Bir bekarlığa veda partisinden sonra ortadan kaybolan damadı bulma çabalarını konu alan bu film, beklenmedik olaylar ve tuhaf karakterlerle dolu. Eğlenceli ve karmaşık bir hikayesi var.

5. "Bridesmaids" (2011)

Kristen Wiig'in başrolünde olduğu bu film, bir gelinlik denemesinin komik ve karmaşık sonuçlarını anlatıyor. Kadın arkadaşlığı, rekabet ve tuhaf anlarla dolu bir komedi.

6. "The 40-Year-Old Virgin" (2005)

Steve Carell'ın başrolde olduğu bu film, bir adamın 40 yaşına gelip hala bekâr olmasının etrafında dönen absürd olayları anlatıyor. Esprileri ve karakter dinamikleriyle güldüren bir yapım.

7. "Dumb and Dumber" (1994)

Jim Carrey ve Jeff Daniels'ın başrollerini paylaştığı bu komedi klasiği, iki aptal arkadaşın tuhaf maceralarını konu alıyor. Saf komedisi ve komik diyaloglarıyla sıkıntıları unutturacak.

8. "Pitch Perfect" (2012)

Bir üniversite a capella grubunun rekabet dolu hikayesini anlatan bu film, müzik ve mizahı bir araya getiriyor. Enerjik performanslar ve espri dolu anlarla dolu.

Bu zor zamanlarda, yukarıdaki komedi filmleri gibi keyifli yapıtlar izleyerek biraz olsun rahatlayabilirsiniz. Gülümsemek ve gülmek, ruh halinizi olumlu yönde etkileyerek stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.