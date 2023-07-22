İSTANBUL- Bu yaz ikinci Harbiye konserini veren sanatçı 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede yine izdihama yol açtı. Gülşen konserin açılışını sahne üzerine kurulan ay ve bulutlardan oluşan muhteşem dekorun üzerine yıldızlı elbisesiyle uzanarak başladı.Stylingini Mahizer Aytaş’ın yaptığı, Maison Generation 78 ve Sudi Etuz markalarının özel tasarımı olan iki ayrı kıyafet giyen Gülşen adeta rüya gibiydi..

Hem görsel şov, hem de performansıyla dinleyicilerini adeta uçuşa geçiren Gülşen Harbiye’de hafızalardan silinmeyecek bir konsere daha imzasını attı.