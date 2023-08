İSTANBUL- BY Woods, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen’i İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen, en sevilen parçalarından Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Seyre Dursun Aşk, Of Of, Bangır Bangır gibi pek çok hit şarkısını seslendirdi. Hayranları ile sık sık sohbet eden ünlü sanatçı, gelen istek üzerine Nazar Değmesin şarkısını da alanı dolduran binlerce seyirciyle birlikte söyledi. Türk pop müziğinin yıldızı Gülşen, eğlence dozunun bir an olsun azalmadığı konserde Edis ile düet yaptığı Sor isimli şarkısını da ilk kez YBY Woods sahnesinde seslendirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ünlü sanatçı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle müzikseverlere harika anlar yaşattı.

HABER: MERVE ELÇİ