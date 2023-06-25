İSTANBUL- Sabancı Üniversitesi’nin 21. dönem lisans ve 24. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, üniversitenin Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri Fakültelerinden toplam 1008 öğrencinin mezun olduğu törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve öğretim üyeleri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezunlara yönelik konuşmasına kendi sesini simüle eden ‘AI Güler Sabancı’ yani yapay zeka ile ‘Hoş Geldiniz’ diyerek başladı.

İSTANBUL- Şubat ayında yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize tekrar başsağlığı dileyen Güler Sabancı, “Bu elim felaket bizlere birlik ve beraberliğin, en önemlisi de dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Sivil toplumun muazzam bir dayanışmasına şahitlik ettik. Öğrencilerimiz, CIP Toplumsal Duyarlılık Projelerimizin liderliğinde deprem bölgesindeki destek çalışmalarında yer aldılar. Sabancı Topluluğu ve Sabancı Üniversitesi olarak deprem bölgesinde yapılan birçok destek çalışmalarına da katıldık” dedi. Güler Sabancı, depremde hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi öğrencisi Neris Ece Öz’ün adının depremzede öğrencilere destek olmak için başlatılan yeni burs fonu ile yaşatılacağını söyledi.

KONUŞMASINI YAPAY ZEKA HAZIRLADI

Güler Sabancı, üretken yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan konuşmasında “Bugün bir ilkini yaşadığımız bu örnek, gelecekte eminim ki çok yaygınlaşacak” diyerek şöyle devam etti: “Yapay zeka hayatımızı büyük ölçüde değiştirecek ve birçok kullanım alanında önemli bir rol oynayacak. Üretken yapay zeka teknolojilerinin sağlık, eğitim, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda büyük potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gençlerimizin bu alanlara liderlik etmesi ve yaratıcı çözümler getirmesi, geleceğimizin daha parlak ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.”

Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’nun üstlendiği “Dünya Ekonomik Forumu İşlerin Geleceği Raporu”na işaret eden Güler Sabancı, önümüzdeki dönemde en çok büyüyecek rollerin, yapay zeka, makine öğrenimi, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik uzmanlığı gibi alanlar olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük veri ve yapay zeka gibi yeni gelişen teknolojilerin, şirketleri ve iş alanlarını dönüştürmenin yanında, yeni iş alanları da yaratacağını düşünenlerin oranı Türkiye’de yüzde 55, dünyada ise yüzde 51 düzeyinde. Ülkemizdeki yeniliğe açık şirketler, yeni teknolojilere uyum konusunda, her zaman olduğu gibi öncü olacaklardır. Yine aynı rapora göre, mevcut işlerin yüzde 23’ü değişecek. Bu işleri üstlenecek olanlar ise, bilimsel terminolojide ‘Silicon life form’ olarak ifade edilen yapay zeka temelli robotlar olacak. Bu konudaki gelişmeleri bir tehdit değil, fırsat olarak görmeli ve öyle yaklaşmalıyız. Bugün size aktardığım konuşmayı günümüzdeki popüler üretken yapay zekalardan biri üretti. Tabii ki biz de edit ettik.”

“YAPAY ZEKA TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN HENÜZ EŞİTLİKÇİ DEĞİL”

Konunun uzmanlarından edindiği bilgilere göre yapay zekanın bile toplumsal cinsiyet açısından henüz eşitlikçi olmadığını vurgulayan Güler Sabancı, “Ortam olarak yapay zeka için de erkek bakış açısının baskın olduğu bir yer deniyor. Eşitlikçi bir anlayışla yetişen sizlerin, özellikle bu bakış açısına da sağlayacağınız birçok katkı olduğuna inanıyorum. Hepinize düşen görev, yapay zekayı etik ve eşitlikçi bir şekilde kullanarak, insanlık yararına değer oluşturmaktır. Unutmayın ki, özgür bir ortamda ve sorgulayarak yetişen bireyler olarak; en doğru soruları sorup, çözümleri üretecek olan sizlersiniz” diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi mezunlarının muasır medeniyetlerin sahip olduğu özgürlük, insan hakları, toplumsal eşitlik gibi evrensel değerleri benimseyen ve bilimin üstünlüğüne inanan bir üniversitede yetiştiklerini kaydeden Güler Sabancı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına da vurgu yaparak, Ulu Önder Atatürk'ün “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız” sözünü hatırlattı.

“İLK 1000’DEN ALDIĞIMIZ ÖĞRENCİ SAYISI KATLANARAK ARTIYOR”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de mezunlara yönelik konuşmasında şunları söyledi: “Üniversite olarak son 5 yıldan beri içinde olduğumuz kapsamlı atılım ve dönüşüm sürecinden ödün vermedik, hız kesmedik. Kurumumuzun ülke çapında ve dünya çapındaki iddiasını daha da artırdığı, çıtayı daha da yükselttiği bu yeni dönemde bizleri heyecan verici başarılar bekliyor” dedi.

Üniversite sınav sonuçlarına göre Sabancı Üniversitesi’nin ilk 1000’den aldığı öğrenci sayısının 5 sene içinde neredeyse 3 katına çıktığını belirten Prof. Dr. Yusuf Leblebici, sözlerine şöyle devam etti:

“Özgün ve kaliteli eğitim sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin tercihlerine süratle uyum sağlamayı ve en fazla rağbet gören disiplinlerde daha fazla öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında her sene en fazla sayıda bilgisayar mühendisliği mezunu veren üniversiteyiz. Hiçbir lisans programımızda kontenjan limiti uygulamaksızın, Türkiye’de bunu başarabilen yegâne üniversite olduğumuzu vurgulamaktan gurur duyuyorum. Mezunlarımızın %97’sinin, diplomalarını alır almaz tercih ettikleri sektörlerde iş hayatına atıldıklarını ya da diledikleri ülkede lisansüstü eğitimlerine devam edebildiklerini memnuniyetle izliyoruz. Sabancı Üniversitesi mezunlarının %22’den fazlası bugün yurtdışında dünyanın çeşitli ülkelerinde önde gelen şirketlerde ve kuruluşlarda başarılı çalışmalarını sürdürüyorlar. Mezun olduktan sonra kendi işini kuran, dünya çapında başarılara imza atan, bilim ve sanat dünyasının en ön sıralarında yer alan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Hedefimiz sadece Türkiye’nin en iyisi olmak değil tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesine dönüşmektir. “

Son yıllarda üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısını daha da zenginleştirecek adımlar atmaya hiç ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Leblebici, “Fakültelerimizde ve merkezlerimizde Türkiye’nin önçü ve ses getiren araştırma faaliyetlerini hayata geçiriyor, bu çalışmalar için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yüksek oranda proje desteği alıyoruz. Hazırda yürümekte olan araştırma projelerimizin desteklenmesi için 60 milyon dolara yakın aktif projeye sahip olmamız bize güç katıyor” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL