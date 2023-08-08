İşte gülerken üzerinde olup bitenler:

Kaslar ve Yüz İfadeleri: Gülerken yüz kasları, özellikle göz çevresi ve ağız bölgesi, hareket eder. Bu hareketler sonucunda gülümseme veya kahkaha şeklindeki ifadeler oluşur.

Endorfin Salınımı: Gülmek, beyinde endorfin adı verilen doğal mutluluk hormonlarının salınımını artırır. Bu hormonlar, kişinin kendini iyi hissetmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

Kardiyovasküler Etkiler: Gülmek, kalp yararları ve kan verilerini geçici olarak yükseltebilir. Ancak bu etkiler genellikle kısa süreli ve hafiftir. 4 adımda göz sağlığınızı koruyun

Solunum: Gülerken solunum hızı artar. Bu da daha fazla oksijenin alınmasını ve hücrelerini korumasını sağlar. Ayrıca karın ve diyafram kasları da hareket eder, derin ve rahat bir nefes almayı sağlar.

Bağışıklık Sistemi: Araştırmalara göre, gülmek sistemini güçlendirebilir. Pozitif yararlanman sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu yedirenler.

Stres Azalması: Gülmek, stres hormonlarının salınımını nefes almak. Bu nedenle gülme, kişiyi daha sakin ve rahat hissetmesini sağlayabilir.

Kas Gerilimini Azaltma: Gülme, seyahatteki kas gerilimini baştan sona. Özellikle boyun, omuz ve sırt bölgelerindeki biriken gerilimi hafifletebilir.

Sosyal Bağları Güçlendirme: Gülme, insanlar arasındaki iletişim ve ilişkileri güçlendirebilir. Ortak bir espri veya komik bir durum paylaşmak insanlar arasında bağ kurmaya yardımcı olabilir.