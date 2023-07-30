395 senaryosu filme çekilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti.

Usta senaristin vefatını Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır." denildi.

SAFA ÖNAL KİMDİR?

Senarist ve yönetmen olarak birçok esere imza atan Safa Önal, 1930 yılında İstanbul'da doğdu. Çok sayıda da fotoroman senaryosu kaleme aldı. Söz yazarı ve sunucu Sezen Cumhur Önal ile de kardeş. Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı.

Önal, "Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren usta senarist, 1973'te yönetmenliğe başladı ve 40'a yakın film yönetti.

HABER:MERVE ELÇİ