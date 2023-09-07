İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasının (BİFO) eşlik edeceği konser, 19 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

Konserden elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin ihtiyaçları için bağışlanacak.

Uluslararası saygın yarışmalarda büyük başarılar elde eden genç müzisyenler Can Çakmur, Veriko Tchumburidze, Dorukhan Doruk, Korkmaz Can Sağlam, Naz İrem Türkmen, Maximilian Cem Haberstock, Eda Seviniş ve Emir İlgen konserde müzikseverlerle buluşacak.

Genç müzisyenler, sahnede Pekinel kardeşlerle Johann Sebastian Bach'ın üç ve dört piyano için bestelenmiş eserlerini yorumlayacak.

Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Gioacchino Rossini'nin seçkin eserlerinin de seslendirileceği konserde piyanonun yanı sıra farklı enstrüman gruplarına da yer verilecek.