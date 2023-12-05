Haber: Mert Osman Erman

Rockstar geliştirici ekibi, düşük kaliteli bir kopya internet üzerinde yayılmadan 15 saat önce yoğun bir şekilde duyurulan bir yayını basıldı.

90 saniyelik tanıtıcı, oyunun Miami esintili Vice City'de geçeceğini ve 1990'lardan bu yana ilk kez bir kadın baş karaktere sahip olacağını doğruladı.

Ancak bekleyiş henüz bitmedi, çünkü oyunun çıkışı ancak 2025'te gerçekleşecek.

Serinin en son ana oyunu, 2013'ün büyük başarısı olan GTA V'nin devamı olacak ve tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olan Minecraft'ı takip ediyor.

Son on yıldır GTA VI hakkında sürekli söylentiler ve sızıntılar var.

Fragmanın geleceği yalnızca bir fragmanın geleceğinin doğrulaması - bir açıklamanın açıklaması, denebilir - Kasım ayında umutsuz hayranlar yeni oyun hakkında herhangi bir bilgiyi araştırırken küresel manşetlere neden oldu.

Fragman, insanların arabalarla yarıştığını, teknelerde parti yaptığını ve bir adamın bir yılanı bir yüzme havuzundan çıkardığını gösteriyor, tüm bunlar Tom Petty'nin Love is a Long Road şarkısı eşliğinde.

Ancak fragman, hayranların düşünmesi için birçok şey sunsa da, bazı sorular hala yanıtlanmış durumda.

Bu sorular arasında, oyunun hangi konsollarda piyasaya sürüleceği, çünkü bu bilgi videoda açıklanmadı, ön planda.

Ancak oyunu yayınlayan Take-Two Interactive, GTA VI'nın 2025'te piyasaya sürüldüğünde PlayStation 5 ve Xbox Series S/X üzerinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Video oyununun çıkış tarihi veya olası bir PC sürümü hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor - ancak eğer seriye önceki oyunlarının aynı modelini takip ederse, bir PC sürümü de gelecektir.

Hayranlar ayrıca kadın baş karakter Lucia'nın sesini kimin sağladığını soruyor, ancak ses aktörünün kimliği hala bir gizem.

Yeni oyunun gelmesi uzun zaman aldı ve oyun medya şirketi Network N'in başkanı James Binns, bunun GTA V'nin büyük başarısından kaynaklanabileceğini söyledi, çünkü oyun dünya çapında 190 milyon kopya sattı.

"Bu, dünyadaki en büyük oyunlardan biri ve şu anda GTA Online ile yaşatılıyor, burada banka soyuyor ve çeteler kuruyorsunuz," dedi.

"Bunu üzerine bir milyar dolar harcadılar, bu yüzden bu epik ölçekte olacak. Bu, şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyun olacak."

Daha önce oyun devinin başkanı Sam Houser, fragmanın Aralık ayında yayımlanmasının 25. yıl dönümü ile aynı zamana denk getirilmek istendiğini söyledi.

Başlangıçta 1997'de DMA Design tarafından Dundee'de geliştirilen, daha sonra Rockstar North olarak bilinen GTA, eleştirel ve ticari başarısının yanı sıra tartışmalı bir oyun olmuştur.

İlk oyunun şiddet içeren içeriğiyle ilgili olarak Lordlar Kamarası'nda bile sorular soruldu.

Rockstar, ayrıca bir dizi başlığını Netflix'e getirmek için ayrı bir anlaşma duyurdu ve 14 Aralık'ta Netflix abonelerine mobil cihazlarda GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın sunulacağını açıkladı.