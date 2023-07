Haber: Aslan Sayım

Türkiye ve Avrupa’nın kendine has en eğlenceli gruplarından Grup Can yeni single çalışması ile müzik severlerle buluştu. Enerjik kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan Dilber izleyiciden tam not aldı.

Dilber isimli şarkının sözü ve müziği Tolga Şentürk & İnan Saloğlu imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

Grup Can “Dilber” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/AQPivaQVK2g