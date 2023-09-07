Haber: Damla Oya Erman

Her ikisi de öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtilerle başlayabilir ve hasta kişiyi oldukça rahatsız edebilir. Ancak, grip ve COVID-19 arasındaki farkları anlamak ve doğru tanı koymak hayati önem taşır. İşte bu iki hastalığı ayırt etmek için dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

Ateşin şiddeti ve süresi: COVID-19 genellikle daha yüksek ateşle seyreder ve ateşin uzun süreli devam etme eğilimindedir. Grip genellikle daha hafif bir ateşe neden olur ve bu ateş daha kısa sürer.

Öksürük: COVID-19'da kuru öksürük sık görülürken, grip öksürükle birlikte balgam üretimi olabilir.

Halsizlik ve Yorgunluk: Her iki hastalık da ciddi halsizlik ve yorgunluk hissi ile ilişkilendirilebilir, ancak COVID-19 bu belirtileri daha şiddetli yaşatan bir eğilime sahiptir.

Nefes darlığı: COVID-19 hastalarında nefes darlığı daha sık görülürken, grip nadiren bu belirtiyle seyreder.

Tat ve koku kaybı: COVID-19 hastalarının önemli bir kısmı tat ve koku kaybı yaşar. Bu belirti grip vakalarında nadiren görülür.

Baş ağrısı ve kas ağrıları: Her iki hastalık da baş ağrısı ve kas ağrılarına neden olabilir, ancak grip daha belirgin bir şekilde bu belirtilere yol açabilir.

Mevsim: Grip genellikle kış aylarında daha sık görülürken, COVID-19 yıl boyunca bulaşabilir.

Test yaptırın: Eğer belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız veya temas ettiğiniz bir kişi COVID-19 pozitifse, test yaptırmak önemlidir. Bu, hastalığı ayırt etmek ve hızlı bir şekilde tedaviye başlamak için önemlidir.

Aşı durumu: COVID-19 aşıları mevcuttur ve aşılama programları uygulanmaktadır. Grip aşısı da her yıl önerilen bir uygulamadır. Aşı olmuşsanız veya olmamışsanız bu da belirtileri hafifletebilir veya hastalığı geçirmenizi önleyebilir.

Sağlık profesyonelinizle iletişim kurun: Eğer belirtileriniz varsa veya endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Onlar size daha fazla yardımcı olabilir ve doğru tanı koymak için gerekli testleri yapabilirler.

Sonuç olarak, grip ve COVID-19 benzer semptomlara sahip olabilir, ancak bazı belirtiler ve kişisel deneyimler bu iki hastalığı ayırt etmeye yardımcı olabilir. Unutmayın ki her iki hastalık da ciddi sonuçlara yol açabilir, bu nedenle belirtileri hafife almayın ve gerektiğinde profesyonel yardım alın. Ayrıca, aşılama programlarına katılmak hem grip hem de COVID-19'a karşı korunmanıza yardımcı olabilir.