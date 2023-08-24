Genk

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı defans oyuncusu Andreaw Gravillon da maçın önemini bildiklerini vurguladı.

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İyi bir sonuç almak için çabalayacaklarına dikkati çeken Gravillon, "Bu maçın ardından rakibimizi sahamızda konuk edeceğiz. Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız. O yüzden yarın çok iyi bir performans bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Gravillon, transfer olduktan sonra takıma kısa sürede adapte olduğunu sözlerine ekledi.

AA