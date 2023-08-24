Genk

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı defans oyuncusu Andreaw Gravillon da maçın önemini bildiklerini vurguladı.

İyi bir sonuç almak için çabalayacaklarına dikkati çeken Gravillon, "Bu maçın ardından rakibimizi sahamızda konuk edeceğiz. Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız. O yüzden yarın çok iyi bir performans bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Gravillon, transfer olduktan sonra takıma kısa sürede adapte olduğunu sözlerine ekledi.

AA