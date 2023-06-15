14 Haziran 1925 yılında kurulan Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü'nün 98'inci kuruluş yıl dönümü çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kütahya'da düzenlenecek Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kütahya'da düzenlenecek

Spor Toto 1. ligde 2022-2023 sezonunu 60 puan alarak 7'nci sırada tamamlayan Göztepe, kuruluşunun 98'inci yılında İzmir'de taraftarıyla bütünleşti. 

1949-1950 sezonunda Türkiye Şampiyonu olan İzmir'in güzide kulübü Göztepe'nin tarihte kazandığı kupalar ise şöyle:

Türkiye Kupası

1968-1969 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu (Göztepe 1-0 Galatasaray, Galatasaray 1-1 Göztepe)

1969-1970 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu (Eskişehirspor 2-1 Göztepe, Göztepe 3-1 Eskişehirspor)

Cumhurbaşkanlığı Kupası

1969-1970 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğunu final maçında Fenerbahçe'yi  3-1 yenerek kazandı. 

Federasyon Kupası

1962-1963 yılında ise Federasyon Kupası Şampiyonu olarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. 

Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Foto: AA