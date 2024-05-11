Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig'e yükseldikleri için oyuncular, kulüp ve taraftarlar adına çok mutlu olduklarını söyledi.

Başta kulüp başkanı Rasmus Ankersen olmak üzere herkesin desteğini her zaman yanında hissettiğini kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıkmayı hep beraber başardık. Oyuncularım her zaman benim direktiflerimi, onlardan ne istediğimi çok iyi bir şekilde dinledi ve uyguladı. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum ve bugün hep beraber kutlamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Belki bugün istediğimiz oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. Kazanmak için çok şey yaptık ama motivasyonumuz istediğimiz seviyede değildi. Daha da iyi olup bu maçı da kazanabilirdik. Bugün artık kutlama zamanı, taraftarlarımızla beraber kutlamaları yapacağız. Ardından da Süper Lig'i düşünüp, Süper Lig için stratejimizi oluşturmaya başlayacağız."