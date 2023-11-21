Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2,5 yıllık sözleşme imzalanan Stoilov ve ekibinin yarınki antrenmanla göreve başlayacağı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen 56 yaşındaki Bulgar teknik adam, 2004'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde Bulgaristan ve Kazakistan milli takımlarında da görev yaptı.

En son Levski Sofya'da görev yapan Stoilov'un teknik direktörlük kariyerinde Bulgaristan ve Kazakistan'da lig şampiyonluklarının yanı sıra 4 Bulgaristan ve 1 Kazakistan Kupası da yer alıyor.